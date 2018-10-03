2000 جلدة والسجن 20 عامًا لسعودي اغتصب فتاة وصورها عارية

قضت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية بتأييد حكم صدر من إحدى المحاكم ويقضي بسجن مواطن 20 عامًا، إلى جانب جلده 2000 جلدة في مكان عام؛ لإدانته في واقعة اغتصاب فتاة مرّات عدة.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فإن بلاغًا ورد من قبل فتاة للجهات الأمنية اتهمت فيه سعوديًّا باغتصابها بضع مرات وتصويرها عارية، ومن ثم تهديدها للحصول على مبالغ مالية تقدر بـ190 ألف ريال (50.667 دولار).

وتمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، وتبيَّن أنه في العقد الرابع من عمره، حيث عثرت في منزله على 5 ذاكرات تخزين “فلاش ميموري” عليها صور عارية لفتيات من بينهن مقدمة البلاغ.

واعترف المتَّهم بارتكابه علاقات محرَّمة مع فتيات عدة وممارسة الفاحشة معهن، وتصويرهن من أجل ابتزازهن ماليًّا بعد ذلك، فتمت إحالته للمحاكمة وصدور حكم قضائي بحبسه 20 عامًا، بالإضافة إلى جلده ألفي جلدة بمكان عام.