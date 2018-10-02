السعودية تنفذ حكم “القتل تعزيرًا” بحق مواطن قتل والديه وطعن شقيقيه

نفذت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء، حكم القتل تعزيرًا بحق مواطن يدعى هاني ربيع بن ماضي الرويلي، بتهمة قتله والديه واعتدائه على شقيقه وشقيقته بمنطقة الحدود الشمالية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن “المواطن هاني الرويلي قتل والديه بضربهما بحديدة وطعنهما بسكين؛ ما أدى إلى وفاتهما، إضافة إلى اعتدائه على شقيقه عبدالعزيز وشقيقته تهاني بالضرب والطعن”.

وأضاف البيان أنه “بعد إلقاء القبض على الجاني، أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وتمت إحالته إلى المحكمة العامة وصدر بحقه صك شرعي بثبوت ما نسب إليه، ونظرًا لبشاعة جريمته فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيرًا… ونُفّذ الحُكم اليوم الثلاثاء بمدينة عرعر”.