العثور على شاب عربي مذبوحًا داخل مسجد

عثر مواطنون مصريون اليوم الإثنين على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، مذبوحًا داخل أحد المساجد بمحافظة بني سويف جنوب القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن أهالي قرية أشمنت الواقعة في نطاق مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، عثروا على جثة شاب في منتصف عقده الثالث، ملقاة داخل مصلى مسجد مغلق مؤقتًا للترميم بالقرية.

وعقب تلقي الأجهزة الأمنية بالإقليم البلاغ، انتقل فريق من البحث الجنائي لموقع الحادث للتأكد من سلامة البلاغ.

وتبين أن الجثة لشاب يدعى أيمن عواد وديع يبلغ من العمر 25 عامًا، مقيم بقرية أشمنت، وفقًا لبيان الداخلية المصرية.

وبمعاينة الجثة تبين أن المجني عليه تعرض لطعن نافذ بآلة حادة في الرقبة وأماكن متفرقة من الجسم، وتم إلقاء الجثة في مصلى تابع وملاصق لمسجد التقوى مباشرة بعد غلق المسجد للترميم.

وكلف مدير مباحث المديرية في الإقليم اللواء محمد ضبش بتشكيل فريق بحثي، للوقوف على ملابسات الحادث وضبط الجناة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.