بالفيديو.. شرطي يدهس مجرمًا بالسيارة

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة دهس شرطي لمجرم هارب بعد مطاردة في ولاية ميشيغان الأمريكية.

وقاد آدم نولين (33 عامًا) رجال الشرطة إلى مطاردة خطيرة، بعد أن قتل صديقته تيا ماي راندال (27 عامًا) في مدينة “وايومنغ” بولاية ميشيغان.

بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، حاول آدم الهروب من الشرطة عندما حاول الضباط اعتقاله أمس الأحد، واستمرت المطاردة حتى وصل المجرم الهارب إلى طريق سريع وبدأ بإطلاق الرصاص على الشرطي الذي دهسه بالسيارة لاحتواء الموقف الخطير.

ونُقل المجرم إلى المستشفى لتقلي العلاج، وتم اتّهامه بخمس جنايات بما فيها القتل العمد والفرار من الشرطة.

وقال النقيب جيمس ماغوفي من شرطة وايومنغ: “سيحصل على العلاج الذي يحتاجه، لكن يجب تطبيق العدالة”.

يذكر أن الشرطة عثرت على جثة الضحية المقتولة بالرصاص يوم الخميس الماضي، وحددت آدم على الفور كمشتبه فيه، ونشرت مواصفاته حتى تلقَّت بلاغًا بموقعه.

وعندما حاول الضباط اعتقاله فر آدم بشاحنته على الطريق السريع حتى اصطدم بحاجز أسمنتي، وتابع المطاردة ركضًا على الطريق وهو يطلق الرصاص على سيارة الشرطة التي دهسته لاحقًا.