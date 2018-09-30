الحبس لـ”عصابة العساكر” في مصر

قررت النيابة العامة في مصر يوم الأحد، حبس 3 مجندين استغلوا عملهم وزيهم الأمني لإقامة كمائن أمن وهمية بهدف سرقة المواطنين، وهو ما عرف إعلاميًا بـ”عصابة العساكر”، في واقعة هي الأولى من نوعها في البلاد.

وأصدرت نيابة النزهة (شرقي القاهرة)، قرارًا بحبس المتهمين الثلاثة، لاتهامهم “بتكوين تشكيل عصابي وسرقة المواطنين، إذ استغلوا طبيعة عملهم لتأمين الشارع وصنعوا أكمنة وهمية لسرقة المارة بالإكراه واستغلال الزي العسكري”.

وذكرت التحريات أن المتهمين ارتكبوا عدة جرائم سرقة في القاهرة، خاصة مناطق شرق العاصمة، قبل أن يتم ضبطهم متلبسين في منطقة النزهة، عقب تلقي أجهزة الأمن عدة بلاغات تفيد بقيام كمين أمني بسرقة المواطنين، حيث جرى تصوير سيارة الشرطة وتم ضبط العساكر.