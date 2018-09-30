شاهد بالفيديو.. مسؤول باكستاني يسرق محفظة مندوب حكومي كويتي

أوقفت السلطات الباكستانية، مسؤولًا في وزارة الصناعة على خلفية سرقته محفظة مسؤول حكومي كويتي، بعد أن وثقت كاميرات المراقبة إقدامه على فعل السرقة.

ويعمل المسؤول الذي يدّعى “زرار حيدر خان”، سكرتيرًا في الوزارة، وقد تسبب بحرج كبير لبلاده بعد أن أقدم على سرقة محفظة سقطت من أحد أعضاء الوفد الكويتي، الذي كان في زيارة لبحث الاستثمار في باكستان.

وبعد أن قدم الزائر الكويتي شكوى حول فقدانه لمحفظته في مكان الاجتماع، مشيرًا إلى أنها تحوي مبلغًا كبيرًا من المال، أجرت السلطات تحقيقًا مع الموظفين دون أن يعترف أي منهم بالسرقة.

وبالعودة لكاميرات المراقبة، أظهر مقطع مدته ست ثوانٍ وتم تسريبه لوسائل الإعلام لحظة قيام المسؤول الباكستاني بإخفاء المحفظة بعد عثوره عليها، فيما أصر الوفد الكويتي على معرفة هوية الجاني دون تسجيل شكوى بحقه رسميًا لدى الشرطة.

وبحسب ما نقل موقع “دون” عن مصدر لم يسمه، فإن المسؤولين الكويتيين كانوا غاضبين مما جرى، الأمر الذي دفع نظراءهم الباكستانيين لوعدهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

واعتبر وزير الإعلام فؤاد شودري، أن الحكومة السابقة هي من تتحمل نتيجة مثل هذه الأعمال، لأن معظم الموظفين الحكوميين تلقوا تدريبهم على أخلاقيات المهنة في عهدها.