خليجي يرصد مكافأة مالية مقابل معلومة عن سيارته (صورة)

رصد مواطن في الكويت مكافأة مالية قدرها 500 دينار كويتي لمن يدلي بأي معلومات عن سيارته اليابانية التي سرقها مجهول في محافظة “الأحمدي”.

وذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية أن الرجل صاحب المكافأة قام بتسجيل قضيّة لدى الجهات الأمنية وجار البحث عن الجاني من قبل رجال المباحث.

وقال مصدر أمني إن “بلاغًا تقدم به مواطن يوم أمس الأول إلى رجال الأمن وأفاد في شكواه بتعرّض سيارته -وهي رباعية يابانية من طراز 2017- للسرقة”.

وقام المواطن بنشر صورة سيارته على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة منه للعثور عليها كما وضع مكافأة مالية قدرها 500 دينار لمن يبلغ عنها أو يعثر عليها.