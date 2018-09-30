عصابة تخطف طفلة وتطلق الرصاص على والدها في أمريكا (فيديو)

كشفت شرطة مدينة نيويورك عن مقطع فيديو لحادث مروع تضمن اختطاف طفلة وإطلاق الرصاص على والدها من قِبل عصابة ملثمة.

كان الرجل (30 عامًا)، يسير مع ابنته البالغة من العمر 3 سنوات في شارع “يونيفيرسيتي” في حي “ذا برونكس” بمدينة نيويورك، عندما هاجمته العصابة.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، هاجم 3 رجال مسلحين الرجل وأطلقوا الرصاص عليه، ولكنهم لم يصيبوه في البداية، وعندها التقط الرجل ابنته وحاول الهرب.

ومن ثم لحق المجرمون بالضحية وأمسكوا بالطفلة قبل أن يصيبوه بالرصاص في ساقه اليمنى، ويخطفون ابنته الصغيرة.

نُقلت الضحية إلى مستشفى قريب، حيث قال الأطباء إن حالته مستقرة ورغم عدم إصابة الطفلة في الفيديو، إلا أنها لا تزال مفقودة.

ومن جانبها تستجوب الشرطة الأب لتتوصل لسبب الهجوم، وتطلب من العامة الإبلاغ عن أي معلومات متعلقة بالطفلة أو هوية وموقع المختطفين.