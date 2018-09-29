عبر قضبان الزنزانة.. لص يهرب بطريقة غريبة بعد نوم الحراس (فيديو)

تمكن لص كان محتجزًا لدى الشرطة من الهرب بعد نوم الشرطي الذي كان يحرسه، حيث أظهرت كاميرات المراقبة تسلله عبر قضبان شباك الزنزانة.

ووقع الحادث في مركز للشرطة بمنطقة مورينا في ولاية ماديا براديش في الهند، في 25 سبتمبر الجاري.

وكانت الشرطة قد اعتقلت هذا الشخص، البالغ من العمر 28 عامًا، في 21 سبتمبر بتهمة اقتحام متجر لبيع الهاتف المحمول وسرقة عدة هواتف غالية الثمن، وأرسلته المحكمة إلى حجز الشرطة حيث وضع في الحبس في مركز جورا.

وعقب الهروب، أوقف مدير الشرطة أميت سانغي ثلاثة من رجال الشرطة عن العمل وأعلن مكافأة قدرها 5000 روبية – حوالي 53 جنيهًا إسترلينيًا – مقابل الحصول على معلومات حول مكان وجود المتهم.