أم تتهم نجلها بمحاولة اغتصاب شقيقته تحت تهديد السلاح

قدمت ربة منزل بلاغًا لقسم شرطة البساتين (جنوب القاهرة) بحق نجلها البالغ من العمر 21 عامًا، تتهمه فيه بمحاولة هتك عرض شقيقته البالغة من العمر 12 عامًا تحت تهديد السلاح.

وقالت الأم إنها كانت خارج المنزل وأثناء دخولها شاهدت نجلها يفر هاربًا للخارج، وفوجئت بابنتها عارية داخل غرفتها، وبسؤالها أكدت أن شقيقها دخل عليها غرفتها حاملًا فى يده “سكينًا”، وأجبرها على خلع ملابسها بالكامل، وحاول اغتصابها ولكن حينما شعر بدخول الأم المنزل فرّ هاربًا.

وباستدعاء الطفلة الضحية، أكدت ما حدث، وتحرر المحضر اللازم، وأمرت النيابة بضبط وإحضار الشاب.