الشرطة الأفغانية توقف امرأة ظهرت في مقطع فيديو إباحي‎

المصدر: ا ف ب

أعلنت مصادر قضائية في أفغانستان، أن الشرطة أوقفت امرأة ظهرت في مقطع إباحي مع شخص يدّعي أنه رجل دين، أثار ضجّة كبيرة في أفغانستان.

وبينما يستمر البحث عن الرجل المتواري عن الأنظار، فإن السيدة الموقوفة متزوّجة وهي شرطية في ولاية فارياب شمال غرب أفغانستان، وقد أوثقت بعدما تعرّف عليها زملاؤها في المقطع المصوّر الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، بحسب ما أعلن جمشيد رسولي، المتحدث باسم النيابة العامة في كابول.

وأوقف في هذه القضية أيضًا شرطي وشرطيّة شجّعا زميلتهما على الذهاب إلى “مُلّا رسول” على أنه معالج تقليدي لديه حلّ لمشكلات الإنجاب.

ثم صوّرتها زميلتها وهي تمارس الجنس معه وابتزّتها وأجبرتها على إقامة علاقات جنسية أخرى.

وقالت الشرطية، التي كانت ضحيّة زميلتها، إنها كانت “في حالة غير عادية” حين مارست الجنس مع “ملا رسول”، وإنها لم تكن تعلم أنها تُصوَّر، ولم تستبعد أن تكون تعرّضت للتخدير.

ويواجه “ملا رسول” تُهم الاستغلال الجنسي واغتصاب نساء أتين لطلب المساعدة الطبية منه، وقد صدرت مذكّرة توقيف بحقّه.

وطالب رجال الدين في الولاية أن يُرجم.

وشوهدت مقاطع الفيديو مئات آلاف المرات، لكن النساء الأخريات فيها لم تظهر وجوههن.

وقالت شريفة عظيمي، المديرة المحلية لوزارة المرأة: “نحن قلقون جدًا على مصير هؤلاء النساء اللواتي يمكن أن يُقتلن”.