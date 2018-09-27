بعد تارة فارس.. ما حقيقة اغتيال الشاعرة العراقية شهد الشمري؟ (صور)

نفت الشاعرة العراقية شهد الشمري، تعرضها لمحاولة اغتيال في بغداد.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن تعرض الشمري لمحاولة اغتيال، كما نشروا صورة تظهر أثر رصاصات على زجاج سيارة قالوا إنها سيارة شهد.

ونشرت الشمري عبر حسابها في “إنستغرام” صورتها بجانب صورة السيارة التي تداولها الناشطون، وعلقت بالقول: “أصحاب المواقع القذرة، أنتم داعش من نوع آخر.. أرواح العالم صارت رخيصه مثلكم”.

وأضافت: “حبايب شكرًا على سؤالكم، الخبر غير صحيح، أنا في لبنان.. محبتي واعتزازي”.

من جانب آخر، تداول ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، ليلة الجمعة، أنباء عن اغتيال السيدة سحر الإبراهيمي، مديرة مركز مساج في بغداد.

ولم يتسن -حتى اللحظة- التأكد مما ذكره الناشطون بشأن الإبراهيمي، كما لم يصدر أي تعليق من قبل السلطات الأمنية في العراق.

ويأتي ذلك بعد ساعات من مقتل المودل العراقية تارة فارس، برصاصات مجهول.

مصادر

سحر الابراهيمي صاحبة مساج في بغداد تم قتلها قبل قليل . pic.twitter.com/gQGw1FuYBS — الاعلامي كرار العربي (@karar__alearabi) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨