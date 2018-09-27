مقاطع فيديو.. شاهد آخر ما نشرت تارة فارس ‎قبل اغتيالها

أظهرت مقاطع فيديو، تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، آخر المشاهد التي نشرتها ملكة جمال بغداد 2015 تارة فارس على حسابها الرسمي ” إنستغرام” قبل اغتيالها، اليوم الخميس، في العراق.

ويعود تاريخ أحدث هذه المقاطع إلى 16 من الشهر الجاري، وأقدمها نُشر بتاريخ 2 من نفس الشهر، فيما تابعها الآلاف من متابعي المودل الراحلة على حسابها بموقع إنستغرام، الذي يتابعه مليون و600 ألف.

وكان شخص مجهول أقدم على اغتيال النجمة العراقية بـ3 رصاصات، وفق ما ذكرت وزارة الداخلية العراقية، التي فتحت تحقيقًا في اغتيال تارة فارس.

وتعد عملية الاغتيال هذه الرابعة من نوعها، بعد اغتيال الناشطة سعاد العلي وصاحبتي مركز التجميل رفيف الياسري ورشا الحسن.