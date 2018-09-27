كشف بداية خيوط قضية “ضيافة الداخلية” في الكويت.. وإحالة التويجري للمستشفى

أكدت مصادر في دولة الكويت أنه تمت إحالة متهمي قضية “ضيافة الداخلية” إلى السجن المركزي، بعدما رفض قاضي التجديد إخلاء سبيلهم، وقرر استمرار حبسهم.

ووفق صحيفة “الرأي” المحلية، فقد تم نقل رجل الأعمال حمد التويجري (أحد المتهمين في القضية) إلى المستشفى، دون أن يكشف عن ملابسات وضعه الصحي.

وذكرت المصادر أن القضية بدأت خلال الجرد السنوي الذي تجريه الإدارة العامة للإمداد والتموين، حيث اكتشفت صرف مبالغ من الميزانية على أنها فواتير لوقود طائرات في مخزن أكاديمية سعدالعبدالله للعلوم الأمنية، رغم أن المخزن لا يحوي أي وقود.

وأضافت أن “الجرد أظهر تسجيل فواتير ضمن ميزانية الأكاديمية مقابل توريد وجبات غذائية لأفراد الوزارة من ضباط وأفراد وموظفين، بينها فواتير تابعة لوجبات إحدى الإدارات، فيما بينت التحقيقات أنه لا وجود لهذه الوجبات، وأنه ليس ثمة ما يثبت تسلمها وتسليمها، الأمر الذي شكل بداية خيوط القضية.

كما أشارت التحقيقات إلى وجود فواتير مزوّرة لطلب وجبات إفطار رمضانية بتواريخ تعود لشهر نوفمبر فيما كان رمضان في شهر يونيو.

وقالت المصادر “إن لجان الجرد التي أغلقت مخزن الأكاديمية، اكتشفت أن كل الفواتير تم إدخالها من قبل موظفة واحدة، تم منحها صلاحية الدخول على نظام (الأوراكل) من قبل وزارة المالية بناء على طلب الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية السابق بالتكليف، وهي التي سهّلت مهمة التلاعب في مخزن الأكاديمية، إضافة إلى تسجيلها فواتير على حساب المخزن الرئيس لإدارة التموين”.

وأظهرت التحقيقات وجود شبهة جنائية بحوالي 50 مليون دينار (165,000,000 دولار) تتعلق بالوقود والوجبات الغذائية، وارتفعت إلى أكثر من 60 مليونًا مع اكتمال أعمال لجان الجرد والتدقيق (198,000,000 دولار).