صدور حكم بحق كويتية صورت خادمتها أثناء محاولتها الانتحار (فيديو)

قضت محكمة الاستئناف في دولة الكويت بحبس مواطنة، سنة و8 أشهر، في القضية التي أثارت جدلًا بين ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيام المواطنة بتصوير خادمتها وهي تحاول الانتحار، ولم تسعفها بعد أن استنجدت بها ومدت يدها إليها دون مجيب.

وكانت خادمة منزلية، قامت بمحاولة رمي نفسها من الطابق السابع، وتعلقت بحافة الشرفة لمنزل مشغلتها محاولة الانتحار، فيما اكتفت الكفيلة بتصوير المشهد، ولم تلبِ نداء الخادمة وصيحاتها المطالبة بإنقاذها.

وأظهر تسجيل مصور تبلغ مدته 12 ثانية العاملة المنزلية، وهي تتشبث بيدها اليمنى بشرفة المنزل، فيما اكتفت كفيلتها بالقول “يا مجنونة تعالي” مواصلة تصويرها دون بذل أي جهد لمساعدتها.

ونطقت العاملة المنزلية بعبارة “أمسكيني أمسكيني” قبل سقوطها على سطح معدني، يبدو أنه خفف قوة الصدمة الناجمة عن الحادثة.

وقد نقلت الشابة إلى المستشفى وكانت تعاني كسرًا في الذراع ونزيفًا في الأنف والأذن.

وسبق أن وجهت الجهات الأمنية للكفيلة تهمة الامتناع عن مساعدة شخص في حال الخطر.