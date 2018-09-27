مصري يعاقب زوجته باغتصاب وهتك عرض أطفالها الأربعة

أقدم مصري في العقد الرابع من عمره، على اغتصاب وهتك عرض أبناء زوجته الأربعة، انتقامًا منها بسبب خلافات بينهما.

وقررت النيابة العامة مساء الأربعاء حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن أكدت التحريات الأولية قيام المتهم باغتصاب طفلة زوجته (12 عامًا)، إلى جانب هتك عرض أشقائها الثلاثة (10 سنوات)، و(7 سنوات) و(5 سنوات).

كما قررت النيابة إحالة الأطفال الأربعة إلى الطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي بشأن حالتهم الصحية والجسدية جراء الانتهاكات التي تعرضوا لها.

وجاء في محضر التحريات أن “خلافات نشبت بين المتهم وزوجته، التي تزوجها منذ فترة عقب طلاقها من زوجها السابق، وعاشت معه في شقة الزوجية برفقة أولادها الأربعة، فيما استغل ذات مرة غياب زوجته واغتصب الطفلة، وهتك عرض أشقائها البنين”.