خلاف على قطعة أرض يتسبب بمقتل شخصين وإصابة 6 في مصر

شهدت مدينة بدر، شرقي العاصمة المصرية القاهرة، معركة دامية، اليوم الأربعاء، بسبب خلاف بين مجموعة من الأشخاص على قطعة أرض، سقط على إثرها قتيلان و6 مصابين حالتهم حرجة، عندما تحولت المدينة إلى ساحة معركة استخدم فيها أنواع عدة من الأسلحة.

ودفعت وزارة الداخلية بتشكيلات أمنية إلى مكان المشاجرة للسيطرة على الموقف، وفرضت طوقًا أمنيًا بالمنطقة، وأغلقت مداخل ومخارج مدينة بدر لمنع هروب المتهمين.

وقال مصدر أمني لـ”إرم نيوز” إن “عددًا من المشاركين في المشاجرة تمكنوا من الهرب عبر الطرق الصحراوية، فيما تلاحقهم مجموعات قتالية”.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا مبدئيًا بالواقعة وعلى الفور انتقل المحققون لإجراء معاينة تصويرية للجثث، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.