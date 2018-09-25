شاهد ماذا فعل بائع سوداني بلصين اقتحما محل عمله في السعودية‎؟ (فيديو)

تمكن بائع سوداني شجاع من إفشال عملية سرقة محل يعمل به في مركز ملهم بمحافظة حريملاء السعودية، التابعة لمنطقة الرياض، وفق ما أظهرته كاميرا المراقبة الخاصة بالمحل.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تعامل البائع السوادني مع لصين حاولا سرقة صندوق النقود الخاص بالمحل تحت تهديد السلاح، وإخراجهما من المحل.

وكما يظهر مقطع الفيديو محاولة اللصين الدخول مرة ثانية إلى المحل وتكسير الزجاج؛ حيث حاول أحدهما سرقة الخزنة من جديد إلا أن العامل السوداني اشتبك معهما مرة أخرى وتمكن من منعهما من السرقة.