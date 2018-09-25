الإعدام لخادمة إثيوبية نحرت طفلًا انتقامًا من والدته في الأردن

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى الأردنية، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت لخادمة إثيوبية نحرت طفلًا في الرابعة من عمره؛ انتقامًا من أمه.

وفي تفاصيل الجريمة، فإن الخادمة التي بدأت العمل لدى العائلة قبل الجريمة بسبعة أشهر، حضرت مع مخدوميها العام الماضي من دولة الإمارات لقضاء إجازة الصيف مع ذويهم في الأردن.

وكانت الأم اصطحبت ابنها والخادمة لمنزل لها في منطقة أم قيس في إربد؛ لغايات المبيت، وفي اليوم الثاني استيقظ الطفل وطلب الذهاب للحمام، فطلبت الأم من الخادمة أن تساعده بذلك، فأخذته وبعد أن وضعته في الحمام خرجت وذهبت للمطبخ، وأحضرت سكينًا وعادت وأغلقت الباب وقامت بذبحه كما يذبح الخروف، وهو جالس، فسقط مضرجًا بدمائه .

وبعد أن اقترفت جريمتها البشعة عادت إلى الأم وطلبت منها الحضور، وعندما دخلت الأم الحمام وجدت ابنها ملقى على الأرض غارقًا في دمائه والسكين بجانبه، وحاولت الأم إنقاذ ابنها إلا أنه فارق الحياة على الفور.

ووفق قرار المحكمة، فإن الخادمة اعترفت بجريمتها، وقالت إنها أقدمت عليها وخططت لها قبلها بيومين، قائلة في اعترافاتها إنها قامت بذبحه كما يضحى بالخروف، وذلك انتقامًا من أمه؛ كونها تؤنبها دائمًا وتلومها على كثرة أكلها ولكونها تتهمها بالسرقة أمام الناس.

وخلصت المحكمة في قرارها، إلى أن الخادمة خططت لارتكاب جريمتها، وأقدمت عليها بسبق إصرار؛ وعليه قضت بإدانتها بجناية القتل العمد وقررت الحكم عليها بالإعدام شنقًا حتى الموت.