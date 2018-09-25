تأجيل النطق بالحكم في قضية الإماراتية “كشونة”

حجزت محكمة جنح أبوظبي قضية الإماراتية الشهيرة بـ”كشونة“، والمتهم فيها خليجي (أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي) بتوجيه عبارات شتم وقذف في حقها، للنطق بالحكم في جلسة 11 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فيما سبق وتم تأجيل القضية إلى 25 من سبتمبر/أيلول الجاري.

وبحسب صحيفة “البيان” المحلية، قالت محامية الدفاع إن موكلها أحد أبرز مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الذين لديهم دور إيجابي وفعال وناقد للظواهر السلبية المجتمعية، ومن خلال ارتياده لأحد مواقع التواصل، شاهد عددًا من الردود السلبية التي تنتقص من قدر ومكانة المرأة الإماراتية؛ مما أثار حميّة المتهم وغيرته.

وأكدت أنّ ما فعله موكلها يعد نقدًا بناء للظاهرة التي أثارت مرتادي مواقع التواصل بشكل سلبي، ولم يلمح للشاكية (كشونة) بذاتها أو شخصها أو اسمها أو صورتها أو ألفاظ سلبية في مقطع الفيديو.

وسبق أن طالبت محامية كشونة بإيقاع أقصى العقوبة بحق المتهم، مع إلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني تعويضًا مؤقتًا قدره 21 ألف درهم (5754) دولار مع حفظ الحقوق الأخرى.

وكانت “كشونة” والتي توجَّهت للمملكة العربية السعودية، مع رفع حظر قيادة المرأة للسيارة للمشاركة كأول سيدة إماراتية تقود سيارة في المملكة مع عدد كبير من المشاهير من بضع دول، فوجئت بقيام أحد مشاهير مواقع التواصل، بتسجيل مقطع فيديو تعليقًا على الحدث، وقام فيه بسبّها وقذفها بأبشع الألفاظ والأوصاف، ونسب إليها ما يحط من سمعتها وقدرها ويخدش حياءها، وقام بنشر المقطع عبر حسابه في “إنستغرام”.