مصري يقتل زوجته ويصيب 3 آخرين من أسرته.. لهذا السبب

أقدم شاب مصري في العقد الثالث من عمره، على قتل زوجته وجرح والده وزوجة شقيقه وابنتها، في جريمة هزَّت الشارع العام المصري.

وتلقّى قسم شرطة الغنايم بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، بلاغًا يفيد بقيام المتهم الذي يعمل حلاقًا، بالاعتداء على أفراد أسرته الذين يقطنون معه في المنزل نفسه، بالسلاح الأبيض.

ووجَّه الجاني طعنات لزوجته ما أدى إلى وفاتها على الفور.

وانتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة، إذ تبيَّن أن المتهم نشب بينه وبين أفراد أسرته خلافات عائلية؛ ما نتج عنها استخدامه لسلاح أبيض كان بحوزته، في الاعتداء عليهم.

وأصيب الوالد وزوجة شقيقة الجاني وابنتها بطعنات، وجروح قطعية في الرأس والجسد، إذ تم نقلهم في حالة صحيّة حرجة لتلقي العلاج.

وقرَّرت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات، فيما أحالت جثة الزوجة للطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي قبل التصريح بالدفن.