مصر.. تأييد حكم الحبس 3 أعوام بحق “سائحة الترامادول”

رفضت محكمة مصرية الأحد، الاستئناف الذي قدمته المتهمة البريطانية المعروفة إعلاميًا بـ”سائحة الترامادول”، على حكم حبسها 3 سنوات، على خلفية تهمة حيازة مواد مخدرة محظور تداولها.

وأصدرت محكمة الاستئناف حكمًا، يقضي برفض طلب المتهمة ولار بلامر، وأيّدت الحكم الصادر بحقها، ويقضي بسجنها 3 سنوات بتهمة حيازة المخدرات.

وجاء في حيثيات الحكم القضائي، أن “المتهمة ارتكبت جرمًا يخالف القانون، وأن الجهل بالقانون ليس مبررًا لارتكاب الجريمة، وحكم سجنها الصادر في وقت سابق صحيح”.

وعقب توقيفها في مطار الغردقة وبحوزتها 290 من أقراص الترامادول في حقيبتها، حصلت بلامر التي تبلغ من العمر 34 عامًا، على حكم بالسجن لمدة 3 أعوام.

وحظيت قضية السائحة باهتمام كبير لدى الأوساط البريطانية، حيث أعربت صحيفة “ذا صن” في وقت سابق عن “أملها في أن تتعامل محكمة الاستئناف مع حقيقة كون حبوب الترامادول غير محظورة في بريطانيا”.

واعتقلت السائحة البريطانية في مطار الغردقة في 9 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، وادعت أنها أحضرت الأقراص لصديقها المصري عمر كابو، الذي يعاني من آلام حادة في الظهر.