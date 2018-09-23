بسبب خلاف عشائري.. عراقي يعدم 6 أشخاص من أسرة واحدة في البصرة

أقدم مسلح في مدينة البصرة العراقية،على قتل وحرق أفراد أسرة مكونة من 5 أفراد، إضافة إلى ضيف تصادف وجوده في منزلها، مساء اليوم الأحد، بسبب خلاف عشائري.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في قضاء الزبير غرب البصرة، مهدي ريكان، إن “مسلحًا اقتحم منزلًا في منطقة خور الزبير، وقتل رميًا بالرصاص عائلة مكونة من 5 أفراد بينهم رضيع بعمر 8 أشهر، إضافة إلى شخص آخر كان ضيفًا عند العائلة”.

وأضاف ريكان في مؤتمر صحفي، أن “الجاني أقدم على وضع جثث الضحايا في سيارتهم الشخصية، وأحرق المنزل، ثم صدم السيارة التي تحمل الجثث بعمود كهربائي وأحرق السيارة والجثث للإيهام بأنهم تعرضوا لحادث سير”.

وأوضح أن “قوات الأمن تمكنت من اعتقال الجاني ومصادرة السلاح الذي نفذ به الجريمة، حيث اعترف بارتكابه الجريمة، بسبب خلاف عشائري مع العائلة”.

وتشهد محافظات جنوب العراق بصورة متكررة اشتباكات مسلحة بين العشائر نتيجة خلافات اجتماعية.

وتمتلك غالبية العشائر أسلحة خفيفة ومتوسطة وبعضها يمتلك سلاحًا ثقيلًا تم الاستحواذ عليه من مخازن الجيش العراقي، إبان إسقاط النظام السابق على يد القوات الأمريكية عام 2003.