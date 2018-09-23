لأول مرة.. تطوير تقنية جديدة يمكنها كشف بصمات المجرمين بعد مرور شهر من تنفيذ الجريمة

نجح فريق بحثي من جامعتي داربي ونوتنغهام في بريطانيا، في تطوير تقنية يمكنها التعرف على بصمات أصابع المجرمين وجعلها مرئية، بعد أكثر من 26 يومًا وصولًا إلى شهر، من وقت تنفيذ الجريمة وملامستهم للأجسام الصلبة، في سابقة تعد الأولى من نوعها.

وقال آدم لونج، الباحث المشارك في الدراسة، إن “بصمات الأصابع على الأسطح المعدنية كالسكاكين والأسلحة النارية، عادةً ما يصعب على خبراء الطب الشرعي تحديدها، بسبب عوامل الظروف البيئية التي تؤثر على هذه المواد، إضافة لفترة وقوع الجريمة، حيث تنطمس بصمات الأصبع كلما طالت فترة حدوثها”.

وأوضح لونج لموقع “ديربيشاير لايف” البريطاني، أن “التقنية الجديدة غير مدمرة، حيث يمكن استخدامها مرارًا وبجودة عالية، للتعرف على البصمات بسهولة على كافة أسطح المعادن ومن بينها النحاس الأصفر والألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ”.