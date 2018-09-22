غُسل متوفى ينتهي بجريمة قتل في مصر

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، اليوم السبت، جراء مشاجرة عائلية استخدمت فيها الأسلحة النارية، بمحافظة سوهاج جنوب مصر، وذلك بسبب غُسل متوفى.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان صحفي: إن “شخصًا قُتل وأصيب آخر بطلق ناري بالذراع، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة؛ بسبب الاختلاف على غُسل ميت”.

وتلقى قسم شرطة مركز دار السلام بسوهاج إخطارًا من المستشفى المركزي بنطاق القسم بوصول شخص متوفى، إثر إصابته بطلق ناري بالبطن وإصابة آخر بطلق ناري بالذراع الأيمن.

وبحسب البيان الصادر، فإن المصاب اتهم ابن عمومته بارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات سابقة لرفض شقيقه غُسل المتوفى “ابن عم المصاب”.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم الأول وبحوزته السلاح المستخدم، وهو عبارة عن بندقية آلية و10 طلقات من ذات العيار.

وكان شقيق المتوفى صاحب واقعة الغسل، 53 عامًا، وهو موظف، اتهم أقارب له بالتعدي على شقيقه وإحداث إصابته التي أودت بحياته، فيما كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.