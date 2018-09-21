آخر الجرائم العائلية بمصر… رجل يقتل 3 من أفراد أسرته بسبب “الميراث”

أقدم مصري يعمل مزارعًا على قتل 3 من أفراد أسرته وإصابة 3 آخرين بعد أن أطلق عليهم النار من سلاح “فرد خرطوش”، وذلك بسبب مشاكل تتعلق بالميراث.

وتعود تفاصيل الجريمة الأسرية، التي ظهرت في المجتمع المصري بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، في مركز الحوامدية بمحافظة الجيزة، حيثُ تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا يفيد قتل مزارع عددًا من أفراد أسرته.

وتبيّن، بعد تحريات الأجهزة الأمنية وسماع شهود العيان، أن وراء ارتكاب الواقعة مزارعًا أطلق النار على عدد من أفراد أسرته، بسبب خلافات على الميراث.

وضبطت الأجهزة الأمنية المتهم الذي اعترف بفعلته، وسلّم السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وصرحت بعد التحفظ على السلاح بدفن الجثث عقب الانتهاء من التشريح، وطلبت الاستعلام عن حالة المصابين للاستماع لأقوالهم.

وتأتي تلك الواقعة في أعقاب واقعة أخرى عرفت إعلاميًا بـ”مذبحة بنها” التي راح ضحيتها أب و4 أطفال، وبعدها بأيام ظهرت واقعة جديدة عرفت إعلاميًا أيضًا بـ”مذبحة الشروق” عندما ذبح مواطن زوجته وأبناءه الأربعة بسبب شكه في سلوكها.