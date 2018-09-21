“الداخلية” بالكويت توضح ملابسات قضية “السورية الحامل” المتهمة بالتسول

تفاعلت وزارة الداخلية في دولة الكويت مع قضية السورية الحامل المتهمة بالتسول، والتي قال زوجها إنه تم ضبطها دون ذنب.

وفتحت “الداخلية” تحقيقًا، وإثر تحريات، اتضح أن الزوجة ضبطت متلبسة بتسول المارة، كما أنها اعترفت وأقرت بذلك أثناء التحقيق معها، بحسب صحيفة “الراي” المحلية.

وكان الزوج قد قال، إن شرطيًا ألقى القبض على زوجته الحامل بعد تجوله بدوريته الأمنية بحثًا عن سيدة أردنية مطلوبة بقضية تسول، فوجد زوجته التي كانت تجلس بانتظاره في الخارج بعد خروجها من موعد مراجعة في المستشفى، حيث ضبطها وأخذها بالقوة، على حد تعبيره.

وأكد زوج المرأة، أنه مقيم في الكويت منذ 29 عامًا، وأن زوجته تقيم معه فيها منذ 16 عامًا، وحامل في الشهر السابع، وكل ما فعلته أنها كانت قد خرجت من عند طبيب النساء في انتظاره حتى قدومه، لكنها فوجئت بشرطي جاء وأخذها.

وأضاف، أنه حين وصل لم يعثر على زوجته وحاول الاتصال بها فلم تجب، ولاحقًا ورده اتصال من هاتفها، وكلمه رجل عسكري وقال له إن زوجته كانت تتسول وتم ضبطها وإحالتها للإبعاد، وطلبوا جواز سفرها.

وأوضح الزوج أنه يتمتع وأسرته بحالة مادية ممتازة، وأن زوجته أم لطفلين، وأنه تم إبلاغه بإبعادها في 26 سبتمبر/أيلول من الشهر الجاري.