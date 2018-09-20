مرتديًا “العباءة والنقاب”.. مسلح يسطو على “بنك الخليج” بالكويت (فيديو)

تعرض فرع بنك الخليج في شارع ابن خلدون بمنطقة حولي في الكويت، اليوم الخميس، لسطو مسلح من قبل شخص دخل مرتديًا “عباءة ونقابًا”، وبيده سلاح هدد الموظفين به، تبين لاحقًا أنه مجرد “لعبة”.

وهدد المشتبه به الموظفين، بتسليمه النقود وإلا سيطلق النار ويفجر نفسه، وفر وبحوزته 4500 دينار (14,850 دولار).

وكشف بنك الخليج في حسابه الرسمي في موقع “تويتر” تفاصيل الواقعة، مؤكدًا وقوع سطو مسلح على أحد أفرعه دون وقوع أي أضرار للعملاء أو الموظفين.

وأضاف: “أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا، وإحالة القضية إلى الجهات المعنية في وزارة الداخلية”.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المشتبه به هدد موظفي البنك بـ”لهجة مصرية”، قائلًا: “إدوني الفلوس واللي يلحئني حفجّر نفسي”.

ووثقت كاميرا مراقبة في البنك، المشتبه به، حيث ظهر وهو يرتدي العباءة والنقاب، ويحمل مسدسًا، مهددًا به الموظفين، الذين أعطوه أموالًا وضعها داخل كيس وفر هاربًا.

يذكر أن هذه الحادثة هي ثاني سرقة يتعرض لها بنك الخليج، حيث سبق وتعرض منذ 20 سنة لسرقة مبلغ 320 ألف دينار (1,056,000 دولار) من فرع مجمع البنوك في الشويخ الصناعية.