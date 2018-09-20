اعتقال هندي حبس شقيقته وعذبها طوال عامين (صور)

في حادث مروع وغير إنساني، قبضت الشرطة الهندية على رجل حبس شقيقته وعذبها بوحشية لمدة عامين.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، عُثر على الضحية في مدينة “روهيني” الهندية، وهي في حالة سيئة جدًا، حيث كانت تعاني من سوء التغذية ولم تستطع السير أو التحدث أو التعرف على أي شخص.

وقالت سواتي ماليوال رئيسة “لجنة شؤون المرأة” (DCW) في العاصمة الهندية: “على الرغم من أن السيدة في الخمسينات من عمرها، إلا أنها تبدو وكأنها في التسعينيات، فعندما أنقذناها، كانت غارقة في فضلاتها، كما أنها كانت تتضور جوعًا بشدة لدرجة أنها لم تستطع قضاء احتياجاتها الأساسية”.

وأضافت سواتي أنها “تشعر بالحزن لأن أيًا من الجيران لم يفكر في إبلاغ الشرطة أو اللجنة لإنقاذ السيدة، وأعربت عن “صدمتها من الطريقة اللاإنسانية التي عوملت بها السيدة من قبل شقيقها الأصغر وزوجته”.

وعلمت اللجنة بما تعانيه السيدة من خلال شقيقها الآخر، الذي لجأ إلى اللجنة لإنقاذ شقيقته، وقال إنها “تعاني من مشاكل عقلية وتم حبسها من قبل شقيقه الذي اضطر للاعتناء بها بعد وفاة والدته”.

وألقى القبض على الزوجين بتهمة التعذيب، ولا زال التحقيق جاريًا.