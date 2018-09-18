مصر تضبط “عصابة نسائية” مختصة بتهريب المهاجرين غير الشرعيين

ضبطت السلطات المصرية اليوم الثلاثاء، “عصابة نسائية” تعمل في الهجرة غير الشرعية عبر دروب الصحراء بمحافظة مطروح شمال غرب مصر على الحدود الليبية.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إن العصابة النسائية مكونة من سيدتين تساعدان أخريات في تهريب 5 أشخاص بطريقة غير شرعية، عبر الدروب الصحراوية في محافظة مطروح.

وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ضبط سيدتين على علم بدروب الصحراء، يرجح أنهما تنتميان للقبائل البدوية خلال عملية تهريب 5 أشخاص.

وقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، اعتزام بعض الوسطاء تهريب مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين إلى إحدى الدول المجاورة بطريقة غير مشروعة، عبر الدروب الصحراوية لمنفذ السلوم.

وأوضحت الوزارة المصرية أنه بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأمنية وإعداد الكمين اللازم بمنطقة منفذ السلوم، بالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن الموانئ، تم ضبط كل من “رابحة ن.هـ” و”ماجدة أ.م”، المقيمتين بمنطقة السلوم، أثناء محاولتهما تهريب 5 أشخاص، بينما تبين أنهما جزء من تشكيل عصابي نسائي، تجري أجهزة الأمن التحري للتوصل إلى بقية أفراده.

وتُعاني مصر من زيادة معدلات الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الأخيرة، والتي تسببت في مصرع عشرات الشباب، كان آخرها عثور قوات حرس الحدود الليبية في 30 من شهر تموز/يوليو الماضي على جثامين 3 مواطنين مصريين شبه متحللة في منطقة الجغبوب.

وأنقذت دورية ليبية أول أمس 282 مهاجرًا غير شرعي، في عمليتين منفصلتين بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس، أغلبهم يحملون الجنسية المصرية.

ويتخذ كثير من وسطاء الهجرة غير الشرعية ليبيا محطةَ عبور للمهاجرين، عبر البحر المتوسط إلى السواحل الجنوبية لأوروبا، مستغلين حالة الفوضى الأمنية التي تعيشها ليبيا في الفترة الأخيرة، وقرب السواحل الليبية من سواحل إيطاليا.

وكانت السلطات الليبية قد طالبت مصر ودول الجوار تشديد الإجراءات الأمنية من أجل إحباط الهجرة غير الشرعية إليها، في ظل التدهور الأمني الذي تشهده الأراضي الليبية.