تفاصيل جديدة في قضية عصابة “هتك عرض أطفال الشوارع” في مصر

كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية مفاجأة من العيار الثقيل، في واقعة هتك عصابة عرض أطفال الشوارع والتي كان آخر ضحاياها 5 أطفال في منطقة السيدة زينب، والتي أطاحت بها سلطات الأمن المصرية.

وأمرت نيابة السيدة زينب في وسط القاهرة بحبس 3 عاطلين على ذمة التحقيقات، ضمن تشكيل عصابي لاتهامهم بهتك عرض أطفال بالإكراه، يعملون في جمع القمامة.

وبيّنت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الثاني في القضية هتك عرض المتهم الأول قبل عام 2011، ما أصاب المتهم الأول بحالة نفسية، فكوّن تشكيلًا عصابيًا لهتك عرض الأطفال في الشوارع انتقامًا منهم.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثاني خرج من السجن بعد أن قضى 5 سنوات بتهمة هتك عرض المتهم الأول، ليجد الأخير قد كوّن تشكيلًا عصابيًا للتعدي الجنسي على أطفال الشوارع، كنوع من الانتقام منهم، لكن المفاجأة أنه رفض انضمام غريمه السابق إليه.

وبحسب التحقيقات، فإن التشكيل العصابي ارتكب سلسلة من الاعتداءات من خلال استقطاب أطفال الشوارع والاعتداء عليهم جنسيًا.

وأمرت النيابة العامة بعرض المعتدى عليهم جميعًا على الطب الشرعي في قسم عيادات العنف الأسري، لتحديد أعمارهم، وإعداد تقرير عن الحالة النفسية للضحايا.

كما كشفت التحقيقات أن والدي أحد الأطفال المعتدى عليهم مسجونان في قضية مخدرات، ولم يجد من يرعاه فقرر اللجوء إلى الشارع، بينما اعترف آخر أن سبب نزوله إلى الشارع وهروبه من منزله هو اعتداء شقيقه المستمر عليه.

وأمرت نيابة السيدة زينب بإيداع الأطفال أحد مراكز الإيواء أو دور الرعاية أو الاستضافة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتقديم السبل لرعايتهم حفاظًا على أمنهم وأخذ جميع الإجراءات لصون الهوية الشخصية، وجاء قرار النيابة العامة عقب رفض الأطفال العودة لأهاليهم.