كويتي خمسيني يخنق زوجته حتى الموت

قتل كويتي خمسيني زوجته خنقًا داخل منزلهما في منطقة صباح الأحمد، ومن ثم سلم نفسه للجهات الأمنية.

وبحسب موقع “الجريدة” المحلي، قال مصدر أمني إن بلاغًا ورد يفيد بوصول مواطنة للمستشفى جثة هامدة، وتبدو على الجثة آثار خنق وعنف، وبسؤال الإسعاف أفادوا بأنهم توجهوا إلى المنزل بناء على بلاغ ورد إليهم، وتم نقل المجني عليها للمستشفى في محاولة لإنقاذ حياتها.

وأضاف المصدر أن رجال الأمن انتقلوا إلى منزل المواطنة، وهناك شاهدوا زوجها الذي اعترف بقتلها خنقًا بسبب خلافات عائلية، وسلم نفسه للشرطة تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة.