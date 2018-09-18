يمني يطلق النار على شقيقتين في عدن (فيديو)

أقدم شاب يمني، ليل الاثنين – الثلاثاء، على قتل فتاة وإصابة شقيقتها بطلق ناري في منطقة عمر المختار بالعاصمة المؤقتة عدن.

وقال شهود عيان إن الشاب القاتل كان في حال سكر واعترض طريق شقيقتيه وأطلق النار عليهما، فأردى إحداهما قتيلة في الحال، بينما نقلت الأخرى إلى العناية المركزية.

ونقل موقع “عدن الغد” عن مصدر قوله إن مسلحاً مجهولاً قام بإطلاق النار على فتاتين كانا يمران بالقرب من الباب الخلفي لمستشفى الصداقة.

واوضح المصدر أن احدى الفتاتين قتلت واصيبت الاخرى بجراح نقلت على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت مصادر محلية لـ “إرم نيوز” إن السلطات المحلية ألقت القبض على الجاني، وفتحت تحقيقًا لكشف ملابسات الواقعة الصادمة، التي أثارت غضب الأهالي في المنطقة.