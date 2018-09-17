مصر.. السجن 7 أعوام لأب اتهم “الجن” باغتصاب ابنته

عاقبت محكمة مصرية، يوم الاثنين، مواطنًا بالسجن 7 سنوات لإدانته في واقعة اغتصاب ابنته وإلقاء التهمة على الجن.

وقضت محكمة جنايات الجيزة بحبس هشام عطا الله (36 عامًا) 7 سنوات لقيامه باغتصاب ابنته البالغة من العمر 14 عامًا بالقوة داخل منزل الأسرة.

وتشير التفاصيل إلى أن والد الطفلة فاطمة حدَّثها عن شكه في تلبس الجن لها بسبب جمالها، طالبًا منها خلع ملابسها بشكل كامل للكشف عن عذريتها قبل أن يقوم باغتصابها مستغلًا غياب الأم التي تنشغل بالعمل من أجل الإنفاق على الأسرة.

بدورها، اشتكت الطفلة لوالدتها مما يجري لها من والدها واعتدائه عليها بالضرب بضع مرّات، فما كان من الوالدة إلا تقديم بلاغ إلى الشرطة لكشف ملابسات الواقعة.

وأثبت تقرير الطب الشرعي أن الفتاة فقدت عذريتها وكذلك وجود كدمات في جسدها وآثار اعتداء؛ ما تطابق مع رواية المجني عليها أمام النيابة العامة.

بدوره، ألقى والد المجني عليها بالتهمة على الجن، زاعمًا أن الجن يعاشر ابنته بسبب جمالها.