اعتقال بريطاني يتزعم عصابة للتنقيب عن الذهب في مصر

ألقت الجهات الأمنية في مصر، اليوم الأحد، القبض على تشكيل عصابي أجنبي يتزعمه وافد بريطاني؛ من أجل التنقيب عن ذهب في إحدى مناطق محافظة أسوان جنوب صعيد البلاد.

وتشير التفاصيل، إلى أن العصابة مكونة من 4 سودانيين وخامس يحمل الجنسية البريطانية، قاموا بالتنقيب عن الذهب عدة مرات بوادي عبادي بمكز أدفو في محافظة أسوان، وقاموا باستخراج كمية من الأحجار والقطع.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على أفراد العصابة، خلال محاولتهم التنقيب مجددًا، حيث عثر بحوزتهم على جهاز كشف معدن الذهب بكامل محتوياته، و4 قطع ذهبية صغيرة الحجم، و6 أحجار لمادة الذهب مختلفة الأحجام.

كما عثر كذلك على كيس بلاستيكي شفاف بداخله رايش معدن الذهب، وآخر بداخله مادة الزئبق، و ميزانين حساسين صغيري الحجم، و4 مصافٍ لاستخراج الذهب.

وأحالت الجهات الأمنية المتهمين إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة والتحقيق مع أفراد العصابة.

ومن حين لآخر تعلن وزارة الداخلية، والقوات المسلحة عن ضبط عمليات للتنقيب عن الذهب بواسطة عصابات في محافظة أسوان.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية نهاية العام الماضي، توقيف 213 شخصًا قاموا بالتنقيب عن الذهب بطريقة غير شرعية، في منطقة جبلية بالبحر الأحمر شرقي البلاد.

ومؤخرًا، أعلن الجيش المصري ضبط 7 سودانيين، في الفترة الفاصلة من 25 أبريل حتى 12 مايو الجاري، أثناء تنقيبهم عن الذهب جنوبي البلاد.