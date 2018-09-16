الأردن.. القبض على أربعيني اغتصب طفلة عمرها 6 سنوات

تمكّنت إدارة “حماية الأسرة ” التابعة للأمن العام في الأردن من القبض على شخص اعتدى جنسيًا على طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بالشونة الجنوبية (30 كم جنوب العاصمة عمان).

وقال مصدر أمني إن “إدارة حماية الأسرة” باشرت التحقيق في شكوى وردت إليها حول تعرض طفلة لاعتداء جنسي من قبل شخص مجهول.

وأضاف أن الإدارة تمكنت بعد التحقيق وجمع المعلومات من تحديد هوية الشخص والقبض عليه وتم تحويله للمدعي العام المختص الذي قرر توقيفه في مركز الإصلاح والتأهيل.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال الأيام الماضية قضية اغتصاب قام بها أربعيني ضد طفلة عمرها 6 سنوات.