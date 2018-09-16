أخفى اعتداءات جنسية بحق أطفال.. الفاتيكان يحرم كاهنًا تشيليًّا من كهنوته

المصدر: ا ف ب

قرَّر الفاتيكان، السبت، حرمان الكاهن التشيلي كريستيان بريشت من كهنوته للاشتباه في أنه أخفى وقائع تتعلق بتعدّيات جنسيّة على الأطفال، وكان عوقب في 2012 بسبب استغلاله قاصرين، وفق ما أعلنته أسقفية سانتياغو.

وقالت الأسقفية في مذكرة، إن البابا فرنسيس أصدر مرسومًا حرَم بموجبه القس المحترم كريستيان بريشت بانادوس من “الحالة الكهنوتية” وأعفاه “من كل الالتزامات المتصلة بالسيامة المقدسة”.

وكريستيان بريشت في تشيلي شخصية رمزية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال دكتاتورية أوغيستو بينوشيه (1973-1990) التي أسفرت عن سقوط أكثر من 3200 قتيل.

وفي 2012، حرمته الكنيسة الكاثوليكية التشيلية من كهنوته طوال 5 سنوات، بعدما تأكد “مجمع العقيدة والإيمان” في الفاتيكان وصدق على تحقيق يتحدث عن “معلومات جديرة بالثقة عن سلوكيات لاستغلال بالغين وقاصرين”.

وفي الفترة الأخيرة، وجَّه ضحايا إلى الكاهن تهمة إخفاء وقائع تجاوزات جنسية ارتكبها رجال دين في العقود الأخيرة، في معاهد للجمعية المريمية.

وتواجه الكنيسة الكاثوليكية التشيلية حالة اضطراب منذ زيارة البابا مطلع السنة وازدياد التحقيقات التي يجريها القضاء -عددها 119- حول تعديات جنسية مفترضة ارتكبها عناصر في الكنيسة على قاصرين وبالغين منذ ستينيات القرن الماضي.

وخلال رحلة إلى تشيلي في كانون الثاني/يناير، دافع البابا فرنسيس بقوّة في البداية عن الأسقف التشيلي خوان باروس المشبوه بالتكتم على تعدّيات جنسية على الأطفال قام بها كاهن عجوز. ثم غيَّر رأيه ووافق على استقالة عدد كبير من الأساقفة في إطار هذه الفضيحة.