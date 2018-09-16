قتل 4 نساء واختطف واحدة.. شرطة تكساس تعتقل عاملًا فى حرس الحدود

ألقت شرطة تكساس القبض أمس السبت على أحد العاملين في حرس الحدود الأمريكي يشتبه في أنه قتل أربع نساء خلال الأسبوعين المنصرمين وخطف واحدة.

وتشير تقارير إعلامية محلية في لاريدو الواقعة على بعد 240 كم جنوب غرب سان أنطونيو إلى أن الأربع نساء كنَّ من العاهرات ولم يتم الكشف على الفور عن هوياتهن.

وتم العثور على خوان ديفيد أورتيز (35 عامًا)، والذي يعمل في حرس الحدود منذ عقد من الزمان، مختبئًا في ساحة انتظار لاريدو بعدما هربت امرأة تزعم أنه كان اختطفها وأبلغت هيئة انفاذ القانون.

وقال رئيس الشرطة في مقاطعة ويب “مارتن كويلار” في بيان “شعرنا أن جهودنا أسفرت عن جمع أدلة قويّة ضد هذا القاتل. مجتمعنا آمن من هذا القاتل”.

وفي وقت لاحق قال إسيدرو ألانيز ممثل الادّعاء في مقاطعة ويب في تغريدة إنه “تم توجيه أربع تهم بالقتل والاعتداء والاحتجاز بشكل غير قانوني لأورتيز” .