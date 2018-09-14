صاحبة مقطع “راعية الكلب” بالكويت: أنا بريئة وسأثبت ذلك

أخلت النيابة في الكويت، الخميس، سبيل المواطنة -التي عرفت إعلاميًا بـ”راعية الكلب” – واتهمت بتصوير رجل أمن وإهانته وتهديده، وذلك بكفالة مالية قدرها 500 دينار (1,650 دولار)، بعد إنهاء التحقيقات معها.

ونقلت صحيفة “الأنباء” المحلية، عن محامية المتهمة، أن موكلتها أنكرت التهم الموجهة إليها، لافتة إلى “أنها بريئة، وأن الواقعة ليست كما تم تداولها، وأنها ستثبت براءتها أمام المحكمة”.

وكانت النيابة الكويتية، قد فتحت تحقيقًا مع المتهمة؛ بتهمتي الإساءة إلى رجل أمن أثناء أداء واجبه، ونشر تصوير في مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن إساءة إليه، وقررت حجزها؛ لمواجهتها بما نسب إليها.