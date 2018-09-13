بعد اتهامه بالتحرش الجنسي.. المتحدث باسم نتانياهو يأخذ إجازة

قرر ديفي كيز، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الخميس، أخذ إجازة “لتبرئة ساحته” بعد سلسلة من الاتهامات بالتحرش الجنسي.

وقال كيز”إنه ونظرًا للاتهامات الكاذبة والمضللة الموجهة له، ولكي لا يحول الانتباه عن العمل المهم الذي يقوم به رئيس الوزراء، فقد طلب أخذ إجازة لتبرئة ساحته”.

وواجه ديفي كيز اتهامات في الأيام الأخيرة بالتحرش جنسيًا بالمرشحة الأمريكية لمقعد ولاية نيويورك في مجلس الشيوخ جوليا سالازار.

يشار إلى أنه وعقب اتهام سالازار ضد كيز بالتحرش بها، ذكر موقع “ذا تايمز اوف إسرائيل” الإخباري،”أن 11 امرأة أخرى وجهن الاتهام لكيز بممارسة تصرف غير لائق”، منهن 10 نساء تحدثن إلى الموقع بشرط عدم الكشف عن هويتهن. إلا أن مراسلة صحيفة “وول ستريت جورنال”، شايندي رايس، اتهمت كيز علنًا، حيث كتبت على تويتر “هذا الرجل لا يفهم مطلقًا كلمة لا “.

وقالت رايس: “رغم المرات الكثيرة التي قلت له فيها لا، لم يتوقف عن فرض نفسه علي، وتمكنت من الإفلات بسرعة وكانت لحظة قصيرة وغير مريحة، ولكنني عرفت عند مغادرتي أنني قابلت أحد المعتدين”.

وتعود الاتهامات الموجهة لكيز إلى الأيام التي سبقت توليه منصبه في مكتب نتانياهو عام 2016، عندما كان في الولايات المتحدة، حيث كان يعمل مديرًا تنفيذيًا لمنظمة “ادفانسنغ هيومان رايتس” الحقوقية غير الحكومية.