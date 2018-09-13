في دعوى غير مسبوقة.. زوجة تقاضي زوجها لإلزامه بعقيقة أبنائه

أقامت زوجة مصرية، اليوم الخميس، دعوى غريبة من نوعها وغير مسبوقة أمام إحدى محاكم الأسرة في مصر، لإلزام الزوج بعمل عقيقة لأبنائه الثلاثة.

وتشير التفاصيل، إلى أن الزوجة سمية سعيد أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة بالمطرية شرق العاصمة القاهرة؛ طالبت فيها زوجها بعمل عقيقة لأبنائه.

وأوضحت الزوجة في دعواها، أن الزوج ميسور الحال ودخله الشهري يصل إلى نحو 80 ألف جنيه، لكنه يعاني من صفة البخل ويرفض عمل عقيقة لأبنائه الثلاثة.

وبيّنت الزوجة أن سر تمسكها بالعقيقة هو إعمالًا بالسنة النبوية والشرع في هذا الاتجاه، مشيرةً إلى أن بخل زوجها يدفعها أحيانًا للتفكير في الانفصال عنه.

وذكرت الدعوى أن نص قانون الأسرة بالبلاد جاء فيه: “أن الأبناء جزئية من أبيهم، فيجب عليه أن يكفي حاجياتهم كاملة، دنيويًا وشرعيًا”.

وتعج محاكم الأسرة في مصر بآلاف القضايا التي تنتهي غالبيتها بأحكام تصل إلى الطلاق والخلع.

ووفقًا لما كشفه الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، فإن مصر تشهد كل 3 دقائق 5 حالات زواج وحالة طلاق واحدة.

وكشفت آخر إحصائية العام الماضي، أن حالات الطلاق ارتفعت في البلاد لتسجل 198.2 ألف حالة في 2017، مقابل 192 ألف حالة طلاق عام 2016، بنسبة زيادة وصلت إلى 3.2%.