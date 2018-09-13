السعودية تفرج عن فتاة “دق على عمتك” بالكفالة

قررت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، اليوم الخميس، الإفراج عن ابنة المتهم الأول في القضية التي اشتهرت إعلامياً بـ “دق على عمتك” نظرًا لصغر سنها.

كما قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى الأسبوع القادم للحصول على إفادة المتهمين الثلاثة حول التهم الموجهة إليهم، وفق صحيفة “سبق”السعودية.

ووجهت النيابة العامة عقب الانتهاء من التحقيقات إلى المتهم الأول تهمة عدم الامتثال لرجل الأمن، والتشكيك في ولائه لولي الأمر وتهديده، والتحريض على التصوير والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمت المرأة بإنتاج ما من شأنه المساس بالآداب العامة، وذلك بتصوير رجل الأمن أثناء أداء مهام عمله، والإرسال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين اتهمت الفتاة بتصوير رجل الأمن أثناء عمله والتلفظ عليه.

وطالبت النيابة بتطبيق المادة التاسعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بحق المتهم الأول وتعزيره، وتطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة من ذات النظام بحق زوجته، وبعقوبة الفتاة عقوبة تأديبية .

#دق_على_عمتك

المقطع كامل للمستهتر برجال الامن يهددهم ويبتزهم بالتصوير ويهايط بأخته الاعلامية???? pic.twitter.com/PdrkAtqgTH — راكان (@rkn202) August 17, 2018

وكانت الحادثة قد وقعت منتصف الشهرالماضي حيث رصد أحد رجال المرور أثناء قيامه بمهامه عند تقاطع جسر المنصور في مكة المكرمة، مخالفة إحدى السيارات بالتوقف على ممر المشاة، وعندما طلب رجل المرور من سائقها إبراز هويته لتسجيل المخالفة المرورية، رفض السائق التجاوب ورفع صوته بطريقة منفعلة، وسمع صوت فتاة يعتقد أنه يعود لابنته، وهي ترفع صوتها أيضًا على رجل المرور، بينما وجه السائق تهمًا باطلة لرجل الأمن، في محاولة لثنيه عن توثيق المخالفة المرورية التي ارتكبها.

وكانت القضية قد أثارت جدلًا في السعودية عبر موقع التواصل “تويتر” من خلال هاشتاغ #دق_على_عمتك، الذي انتقد فيه المعلقون سلوك السائق ومرافقتيه، وطريقة ابتزازهم اللا أخلاقية لرجل المرور.