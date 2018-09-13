طالبة مصرية تنجب طفلًا من زميلها.. وتخلصت منه بهذه الطريقة البشعة

كشفت الجهات الأمنية في مصر اليوم الخميس، عن تفاصيل عثور بعض المواطنين على جثة طفل داخل صندوق قمامة بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة جنوب مصر.

وبيَّنت تحقيقات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن والدة الطفل فتاة تدعى أسماء محمود (19 عامًا)، طالبة جامعية أنجبت الطفل من علاقتها غير الشرعية مع أحد زملائها بجامعة القاهرة.

وأوضحت التحقيقات، أن الطالبة تسكن بمفردها في إحدى الشقق السكنية بمحافظة الجيزة القريبة من الجامعة، وذلك بعيدًا عن أسرتها التي تعيش بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

ولفتت إلى أن الطالبة سارعت إلى التخلص من رضيعها بعدما رفض عشيقها الاعتراف به، لتقوم بخنقه بعد أيام من ولادته وتلقيه في صندوق القمامة بالقرب من مكان سكنها.

وأشارت التحقيقات، إلى أن إحدى كاميرات المراقبة المزروعة بمحل مجوهرات في المنطقة كشفت هوية الفتاة وأرشد عنها ليتم القبض عليها بأحد المستشفيات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة.