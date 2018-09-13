تحسس مناطق عفتها.. كويتية تتعرض لمحاولة اغتصاب داخل مستشفى

تمكنت الجهات الأمنية في محافظة “حولي” من إلقاء القبض على وافد هندي، حاول هتك عرض مواطنة، وبالتدقيق على هويته تبيَّن لهم أنه على كفالة مطعم كائن في “جليب الشيوخ”، وأحيل إلى النيابة العامة.

وبدأت الواقعة ببلاغ تقدَّمت به مواطنة إلى مخفر منطقة “الجابرية”، إذ أفادت فيه بأنها قصدت أحد المستشفيات الخاصة لإجراء فحوصات طبيَّة من قبل فني سمعيات من الجنسية الهندية، وفي أثناء أدائه لعمله وجدته ينقضُّ عليها ويتحسس أماكن العفة في جسدها محاولاً هتك عرضها، فأطلقت صرخات الاستغاثة وقاومته واستطاعت التخلص منه والهرب.

وأدْلَت الضحية الكويتية ببياناته، وعليه أبلغ رجال الأمن وكيل النائب العام، فأمر بتسجيل قضية هتك عرض، والإيعاز للجهات المختصة بضبط المشتكى عليه وإحضاره.

وقال المصدر الأمني، إن رجال الأمن ألقوا القبض على الهندي، وبالتدقيق على بطاقته المدنية، اتضح أنه يعمل في أحد المطاعم الكائنة في جليب الشيوخ، وأحيل إلى النيابة العامة للوقوف على ملابسات عمله في المستشفى والتأكد إن كان يحمل شهادات علمية تؤهله للعمل كفني سمعيات إضافة إلى عمله في المطعم.

من جهته، أعرب النائب سعدون حماد العتيبي عن استيائه الشديد لما حدث للمواطنة، وطالب وزير الصحة الدكتور باسل الصباح باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطبيب المزيف وتجاه المستشفى المشارك في تلك الواقعة.

وأوضح مصدر صحّي أن وزارة الصحّة تتابع القضية، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلا أن الإجراءات الإدارية الخاصة به من صميم اختصاص المستشفى الخاص الذي يعمل فيه؛ كونه فنيًّا يعمل به، وفي حال ثبت أن إقامته على مطعم فسيتم اتخاذ الإجراء اللازم.