السعودية.. مريض نفسي يغادر المستشفى ويطعن والده بآلة حادة

أقدم مريض نفسي في السعودية على طعن والده وهو نائم في المنزل بآلة حادة في بطنه، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالته مستقرة، وفق صحيفة سبق.

وقال شقيق المريض إن شقيقه كان يتعالج منذ أسبوعين في مستشفى أمراض نفسية، وتفاجأت العائلة يوم أمس الأربعاء بقدومه للمنزل وهو بحالة صحية سيئة للغاية، دون أن يخبرهم المستشفى بخروجه أو بضرورة استلامه.

وأوضح شقيق المريض أنهم استغربوا لمجيء شقيقهم إلى المنزل وهو في هذه الحالة النفسية الصعبة، وخلال مكوثه بالمنزل في اليوم الأول كان يهدد ذويه ويشكل خطرًا عليهم، وبالفعل أخذ سكينًا، وطعن والدي وهو نائم بعد الظهر ثم لاذ بالفرار ليتم القبض عليه لاحقًا من قبل الجهات الأمنية.

وقال شقيق المريض إنه توجه للمستشفى وسأل عن أسباب إخراج شقيقه، لافتًا إلى أن المستشفى أبلغه بأن لجنة من عدة أطباء قررت إخراجه بعد تلقي العلاج.