النيابة الكويتية تأمر بحجز المواطنة المتهمة بالإساءة لشرطي وتهديده

أمرت النيابة العامة في الكويت بحجز المواطنة المتهمة بالإساءة لرجل أمن في أحد الشوارع العامة، وذلك بعد مواجهتها بتهم السب والتصوير دون إذن والتهديد، بحسب “الجريدة” المحلية.

وكانت الداخلية قد وجهت، في وقت سابق، القبض على الفتاة التي توعدت رجل الأمن بتسريحه من الخدمة، ومن ثم لاذت بالفرار.

وجرت الحادثة، بعد أن أقدم رجل أمن على تحرير مخالفة بحق الفتاة بعد أن ارتكبت خطأ مروريًا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: “إنه خلال تفقد إحدى دوريات مديرية أمن العاصمة للحالة الأمنية في منطقة المنصورية، تم رصد مركبة تقودها فتاة وبرفقتها كلب يخرج رأسه من نافذة المركبة، فيما تتعمد الفتاة عرقلة حركة السير، فلاحقتها الدورية وطلبت منها التوقف لتحرير مخالفة فرفضت، وقادت المركبة بسرعة ورعونة، إلى أن تمكنت الدورية من إيقافها في ضاحية عبدالله السالم لتحرير مخالفة مرورية”.

وأضاف البيان أن الفتاة رفضت تسليم رخصة القيادة، ودفتر المركبة للدورية، وهربت إلى جهة غير معلومة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليها لاحقًا.