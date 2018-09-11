“خيانة زوجة”.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل جديدة حول “مذبحة الشروق” في مصر

كشفت تحقيقات نيابة القاهرة تفاصيل جديدة وراء ارتكاب المتهم بـ”مذبحة الشروق” لجريمته، والذي اعترف بقتله لزوجته وأطفاله الأربعة؛ بعدما تأكد من خيانة زوجته.

وقال المتهم خلال التحقيقات، اليوم الثلاثاء، إنه انتقل إلى العمل بمدينة الشروق (شرق القاهرة)، منذ عامين، وهناك تعرفت زوجته سريعًا على مجموعة من السيدات في المنطقة، وتمكنت خلال فترة وجيزة من جلب عمل له مع شخص يدعى “عودة”، وهو صاحب العمل الذي خانته زوجته معه.

وأضاف المتهم، أنه بدأ الشك في سلوك زوجته؛ بعدما كشف بالصدفة وجود مبلغ مالي (4500 جنيه) في كرتونة أسفل السرير، على الرغم من أن راتبها 400 جنيه فقط من عملها كخادمة، وبسؤالها عن تلك الأموال، أجابت بأنها ملك للجيران.

وأشار المتهم إلى أنه ترك المنزل دون أن يعلم مصدر تلك الأموال التي لاحظها بحوزتها، وفكر في تطليقها منذ 4 أشهر؛ بعد مشاجرة كبيرة نشبت بينهما، وقرر التمهل قليلًا، حتى تأكد من خيانتها له مع المدعو “عودة”، الذي قال إنه يزور بيته في غيابه.

وانتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة، بصحبة المتهم بقتل زوجته وأطفاله الأربعة، لمسرح الجريمة بالشروق؛ لتمثيل جريمته أمام النيابة العامة.

واعترف المتهم “كرم .م” بارتكابه الجريمة، مؤكدًا أنها كانت بدافع الشرف؛ لتأمر النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.