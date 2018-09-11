الإطاحة بطبيب عربي يبيع أدوية إجهاض مخالفة في السعودية (صورة)

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها بالتعاون مع الجهات الأمنية في الرياض، ألقت القبض على وافد عربي يبيع أدوية إجهاض بطريقة مخالفة، مؤكدة أنه تمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة.

وقالت الوزارة، ووفقًا لـ “صحيفة عاجل” المحلية، إن الوافد ظهر في تقرير تلفزيوني وهو يبيع هذه الأدوية، داعية إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات تتعلق ببيع أدوية مجهولة المصدر؛ حفاظًا على صحة المرضى.

وكان برنامج “معالي المواطن” استعرض تقريرًا مصورًا لأحد مراسليه وهو يوقع بطبيب من جنسية عربية يعمل في مستشفى حكومي، حيث نجح المراسل في استدراجه وتسجيل مكالمات هاتفية معه بمساعدة إحدى زميلاته في البرنامج.

وبيّنت الوزارة أن دور وسائل الإعلام أسهم في القبض على المخالف.