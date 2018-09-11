سيدة تطعن زوجها بعد 3 أيام من زواجهما

تنظر إحدى محاكم الأسرة في مصر، يوم الثلاثاء، في دعوى قضائية رفعتها زوجة ضد زوجها تطلب فيها تطليقها لاكتشافها زواجه من سيدة أخرى.

وجاءت الدعوى القضائية التي رفعتها الزوجة للرّد على بلاغ تقدم به زوجها في قسم شرطة مدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة، اتهمها فيه بالتعدي عليه بالضرب والطعن باستخدام آلة حادة (مقص) بعد 3 أيام من الزواج.

ونقل الزوج إلى أحد المستشفيات القريبة من المنزل بواسطة أحد جيرانه، بسبب تعرّضه للطعن بشكل كاد يودي بحياته، فيما أخطر المستشفى قسم الشرطة بالواقعة مقدمًا تقريرًا حولها.

بدورها فتحت الشرطة تحقيقًا في البلاغ، إذ جرى استدعاء الزوجة لسماع أقوالها في الاتهامات التي كيلت لها من زوجها.

وقالت الزوجة في دعواها إن “زوجها أخفى عليها زواجه من سيدة أخرى، كما طلب منها بعد علمها بالواقعة ورغبتها في الانفصال توقيع شيكات وكتابة تنازل عن كل مستحقاتها.

وأضافت أن الأمر تسبب في وقوع مشادّة بينهما انتهت بعراك تعدَّى فيه كلٌّ منهما على الآخر.