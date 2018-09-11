الكويتي المحكوم بـ”مشاجرة الشويخ” يعتدي على ضابطين

اعتدى الكويتي المحكوم بالسجن 17 عامًا في قضية اعتدائه على وافد مصري بالضرب المبرح، والتي عرفت إعلاميًا بـ”مشاجرة الشويخ”، على ضابطين خلال تواجده في السجن المركزي.

ووفقَ صحيفة “القبس” المحلية، أفضى اعتداء المواطن المحكوم إلى إصابة الضابط الأول بكسور في أسنانه والثاني برضوض في ذراعه، إذ جرى علاجهما واستخراج تقارير طبية بالإصابات لتسجيل قضية بحق المعتدي.

وكانت محكمة الجنايات قضت بحبس المواطن المتهم 17 عامًا بعد إدانته بتهمة الشروع بالقتل والسب وإتلاف المحل، فيما برأت البائع المصري من تهمة تبادل الضرب.

يذكر أن المواطن اعتدى على الوافد المصري وذلك في محل لبيع قطع غيار الدراجات النارية في منطقة الشويخ الصناعية، إذ شرَعَ في ضربه حتى أفقَدَه وعيه، نافيًا -في الوقت ذاته- نيَّة قتله.